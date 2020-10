L’ira dei presidi contro il governo: «Uno schifo. Sparano sulle scuole e salvano Porta Portese» (Di domenica 18 ottobre 2020) Il mondo della scuola è nel caos assoluto. Esplode l’ira dei presidi e degli insegnanti. «Vogliono chiudere le scuole e lasciare aperto questo mercato pro-Covid? Blocchiamo il sistema scolastico e non controlliamo Porta Portese? Nulla contro, ma già alle 8 del mattino non c’era distanziamento tra i banchi. I camioncini stazionavano dall’altro lato della strada nonostante le delibere del dodicesimo municipio. Ci sono centinaia di abusivi senza mascherina. È un verminaio». A denunciarlo all’Adnkronos è Mario Rusconi, presidente Associazione nazionale presidi Lazio. «I politici pensano di poter risolvere chiudendo tutte le scuole? Questo è uno schifo, una ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 18 ottobre 2020) Il mondo della scuola è nel caos assoluto. Esplode l’ira deie degli insegnanti. «Vogliono chiudere lee lasciare aperto questo mercato pro-Covid? Blocchiamo il sistema scolastico e nonlliamo? Nulla, ma già alle 8 del mattino non c’era distanziamento tra i banchi. I camioncini stazionavano dall’altro lato della strada nonostante le delibere del dodicesimo municipio. Ci sono centinaia di abusivi senza mascherina. È un verminaio». A denunciarlo all’Adnkronos è Mario Rusconi, presidente Associazione nazionaleLazio. «I politici pensano di poter risolvere chiudendo tutte le? Questo è uno, una ...

repubblica : 'Atac e Covid hanno fatto amicizia': assembramenti sui mezzi, l'ira social dei passeggeri a Roma - elvialorena50 : @Marco62749201 @eluccellini @CesareSacchetti Prima la gente si deve convertire... altrimenti l'ira di Dio sarà inev… - LelloForlini : Riparte l'invio delle cartelle, scontro notturno a palazzo Chigi 5 Stelle e Iv chiedono di prorogare la sospensione… - BabboleoNews : #ASPI, progetti e processi: da un lato il piano da 6 mld per la rete autostradale ligure, dall'altro l'ira dei pare… - Ulisse0672 : @AlbertoLetizia2 Credo infatti, in culture superiori non si verificasse il problema. L'ira di Zeus, o di una qualsi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ira dei Festival della Diplomazia 2020: multilateralismo e scenari globali nell'era del Covid19, dal 19 al 30 ottobre Fortune Italia