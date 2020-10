Liga: il Villarreal stende il Valencia, Berenguer decisivo con l'Athletic Bilbao (Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA - Il Villarreal stende 2-1 in casa il Valencia nel sesto turno di Liga. La formazione di Emery ha conquistato la terza vittoria in sei giornate e sale a quota 11 punti nella classifica del ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA - Il2-1 in casa ilnel sesto turno di. La formazione di Emery ha conquistato la terza vittoria in sei giornate e sale a quota 11 punti nella classifica del ...

