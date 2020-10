Liceo Regina Margherita, la nota degli studenti: “Per noi solo dad, nessuna alternativa” (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – C’è una scuola a Salerno che prima dell’ordinanza del presidente della regione Campania e probabilmente anche dopo il 30 ottobre è “costretta” alla didattica a distanza a prescindere dal problema legato al contagio. Il Liceo Regina Margherita, istituto storico della città di Salerno, ha chiuso le porte per le lezioni in presenza agli studenti. La faida interna tra la Provincia, il Comune e il Tribunale di Salerno, ha fatto si che, con il passare del tempo, a 1100 studenti fosse negato il diritto allo studio. Di fatto, il 29 settembre, diversamente dagli altri istituti della città che hanno accolto nuovi studenti e insegnanti, il Regina Margherita ha ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – C’è una scuola a Salerno che prima dell’ordinanza del presidente della regione Campania e probabilmente anche dopo il 30 ottobre è “costretta” alla didattica a distanza a prescindere dal problema legato al contagio. Il, istituto storico della città di Salerno, ha chiuso le porte per le lezioni in presenza agli. La faida interna tra la Provincia, il Comune e il Tribunale di Salerno, ha fatto si che, con il passare del tempo, a 1100fosse negato il diritto allo studio. Di fatto, il 29 settembre, diversamente dagli altri istituti della città che hanno accolto nuovie insegnanti, ilha ...

