League of Legends Wild Rift arriverà in Europa e altre sette regioni entro la fine dell'anno (Di domenica 18 ottobre 2020) Riot Games ha recentemente condiviso un'ottima notizia per coloro che aspettavano con ansia delle nuove informazioni su League of Legends: Wild Rift.Secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori, il titolo verrà pubblicato ufficialmente in otto diverse regioni, a partire dalla prima settimana di dicembre. Tutti i giocatori in quelle zone potranno scaricare League of Legends: Wild Rift dal Google Play Store e dall'Apple App Store.Se ve lo state chiedendo, sì, fra quelle regioni ci siamo anche noi europei: le otto regioni elencate da Riot sono Europa, Medio Oriente, Nord Africa, Oceania, Russia, Taiwan, Turchia e Vietnam.

