Le tensioni tra Pechino e Washington proseguiranno anche senza Trump

(Di domenica 18 ottobre 2020) Un incontro per comprendere le ripercussioni geopolitiche delle prossime elezioni americane. Questo, in estrema sintesi, il senso più profondo del webinar "The new global order: the world after 2020 elections", tenutosi lo scorso 16 ottobre. Organizzato dall'Associazione Guido Carli e dal principale think tank conservatore americano Heritage Foundation, l'evento – moderato da La Verità – ha avuto come ospiti principali: il vicepresidente presso il Kathryn and Shelby Cullom Davis Institute, James Carafano, e l'ex ministro degli Esteri italiano, Giulio Terzi di Sant'Agata. Numerosi i temi affrontati: da un'analisi della campagna elettorale americana attualmente in corso, ai risvolti che il prossimo 3 novembre può riservare su dossier spinosi come il rapporto degli Stati Uniti con la Cina. Spazio è stato inoltre dato al futuro delle relazioni di ...