Le ragioni del “No” all’euro: l’esempio della Svezia (Di domenica 18 ottobre 2020) Roma, 18 ott – Non sono in molti a ricordarsi che 17 anni fa, precisamente il 14 settembre 2003 si tenne in Svezia un referendum per decidere se aderire o meno all’unione monetaria europea e abbandonare la valuta nazionale. Tutti i partiti più importanti, ad eccezione dell’estrema destra e dell’estrema sinistra, e le organizzazioni delle imprese si schierarono a favore dell’entrata nell’euro, eppure non senza una certa sorpresa, il 57% dei votanti scelse di dire no, tra l’altro con una affluenza alle urne molto alta, superiore all’80%. Nei mesi precedenti al voto vi fu una lunghissima campagna referendaria indirizzata a mostrare come l’eurozona fosse un’area valutaria ottimale, che avrebbe garantito la stabilità e lo sviluppo dell’economia svedese. Erano poche le voci che si levavano contro ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 18 ottobre 2020) Roma, 18 ott – Non sono in molti a ricordarsi che 17 anni fa, precisamente il 14 settembre 2003 si tenne inun referendum per decidere se aderire o meno all’unione monetaria europea e abbandonare la valuta nazionale. Tutti i partiti più importanti, ad eccezione dell’estrema destra e dell’estrema sinistra, e le organizzazioni delle imprese si schierarono a favore dell’entrata nell’euro, eppure non senza una certa sorpresa, il 57% dei votanti scelse di dire no, tra l’altro con una affluenza alle urne molto alta, superiore all’80%. Nei mesi precedenti al voto vi fu una lunghissima campagna referendaria indirizzata a mostrare come l’eurozona fosse un’area valutaria ottimale, che avrebbe garantito la stabilità e lo sviluppo dell’economia svedese. Erano poche le voci che si levavano contro ...

lucasofri : Se Carlo Calenda si candida a Roma, è una buona notizia per tutti (romani, italiani, di sinistra, di destra, del PD… - matteosalvinimi : Del tutto superfluo quindi il ricorso al MES, uno strumento rifiutato per eccellenti ragioni da tutti gli altri Pae… - TizianaFerrario : I test x il #COVID19 negli Usa dovrebbero essere gratuiti ma poi arrivano i conti a sorpresa. Il NYTimes indaga sul… - Tramatlantico_ : RT @Sofiajeanne: Su FB dopo aver condiviso post per ricordare professore francese sgozzato da fanatico islamista,mi sono ritrovata comment… - EnricoBuono : RT @Sofiajeanne: Su FB dopo aver condiviso post per ricordare professore francese sgozzato da fanatico islamista,mi sono ritrovata comment… -

Ultime Notizie dalla rete : ragioni del Ribery, ultimo anno in viola? Le ragioni del possibile adieu Viola News Conflitto fra poteri, per Travaglio la Corte è "cortigiana" solo quando gli conviene

entrando nel merito del giudizio, individui ragioni di inammissibilità fino ad allora non rilevate. In proposito, scrive ironicamente Marco Travaglio: “Chi l’avrebbe mai detto: la Corte costituzionale ...

Cosa fare del Recovery: senza idee, soldi solo virtuali

Cerchiamo di non fare con i soldi europei come con la crisi: farci trovare impreparati e chiudere la stalla quando i buoi sono già scappati.

entrando nel merito del giudizio, individui ragioni di inammissibilità fino ad allora non rilevate. In proposito, scrive ironicamente Marco Travaglio: “Chi l’avrebbe mai detto: la Corte costituzionale ...Cerchiamo di non fare con i soldi europei come con la crisi: farci trovare impreparati e chiudere la stalla quando i buoi sono già scappati.