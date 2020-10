Le pagelle del Benevento – Montipò penalizzato | Caprari il migliore

Leggi su anteprima24

(Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiRoma – Buona prestazione ma cinque gol al passivo per ilall’Olimpico contro la Roma. ledei giallorossi dopo il match perso contro la squadra di Fonseca: Montipò 5,5:dalla decisione arbitrale sul rigore, ma l’uscita resta avventata. Pedro andava verso l’esterno e aveva poche chance di battere a rete in maniera pulita. Letizia 5,5: Dalle sue parti agiscono sia un diavolo come Mkhitaryan che Spinazzola, che quando si sovrappone e fa paura. Situazione spinosa, alterna buone chiusure a passaggi a vuoto. Glik 6: Buona prestazione nel posizionamento e nel gioco aereo. La Roma ha la meglio sulle situazioni in velocità che non lo vedono direttamente protagonista. Nel finale Carles Perez lo salta agilmente quando la spina è ...