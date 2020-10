Le notizie del giorno – Calciatore ucciso dai compagni di squadra, ex Milan rescinde ed il tatuaggio (Di domenica 18 ottobre 2020) Le notizie del giorno – Un episodio shock si è verificato nel mondo del calcio. Un Calciatore è stato massacrato nello spogliatoio, è morto poco dopo in ospedale a causa delle ferite causate dai compagni di squadra. La storia arriva dall’Uganda e riguarda una partita di calcio giocata nel distretto di Lamwo. La vittima si chiama Churchill Owaci, aveva 22 anni. La rissa è scoppiata al fischio finale. Il motivo? E’ veramente clamoroso. Una brutta prestazione in campo, con tanto di errore grossolano che ha provocato un gol. Come riporta Foxsports la situazione è poi degenerata, le accuse nei confronti di Owaci erano quelle di scarso impegno, di aver fatto tardi la notte e di alzare troppo il gomito nella sera precedente al match. E’ ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) Ledel– Un episodio shock si è verificato nel mondo del calcio. Unè stato massacrato nello spogliatoio, è morto poco dopo in ospedale a causa delle ferite causate daidi. La storia arriva dall’Uganda e riguarda una partita di calcio giocata nel distretto di Lamwo. La vittima si chiama Churchill Owaci, aveva 22 anni. La rissa è scoppiata al fischio finale. Il motivo? E’ veramente clamoroso. Una brutta prestazione in campo, con tanto di errore grossolano che ha provocato un gol. Come riporta Foxsports la situazione è poi degenerata, le accuse nei confronti di Owaci erano quelle di scarso impegno, di aver fatto tardi la notte e di alzare troppo il gomito nella sera precedente al match. E’ ...

