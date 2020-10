Le misure della manovra anti-Covid da 40miliardi: cosa c’è da sapere (Di domenica 18 ottobre 2020) Da luglio 2021 al via la manovra anti-Covid da 40 miliardi. Tra le misure troviamo: proroga cassa integrazione, assegno unico per i figli, stop alle cartelle esattoriali e aiuti ai settori più colpiti. Il Consiglio dei ministri ha adottato importanti provvedimenti, puntando anche all’espansione fiscale. Stiamo parlando dell’approvazione del disegno di legge con il Bilancio … L'articolo Le misure della manovra anti-Covid da 40miliardi: cosa c’è da sapere è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 18 ottobre 2020) Da luglio 2021 al via lada 40 miliardi. Tra letroviamo: proroga cassa integrazione, assegno unico per i figli, stop alle cartelle esattoriali e aiuti ai settori più colpiti. Il Consiglio dei ministri ha adottato importprovvedimenti, puntando anche all’espansione fiscale. Stiamo parlando dell’approvazione del disegno di legge con il Bilancio … L'articolo Ledac’è daè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

pfmajorino : Fontana annuncia le nuove misure regionali. In tutti questi mesi la Regione non ha provveduto a nessun vero irrobus… - fattoquotidiano : Fondi per sanità e scuola, assegno unico, stop alle cartelle esattoriali e proroga della Cig a marzo: approvata “sa… - CatalfoNunzia : Fra le misure previste in #LeggeDiBilancio c'è la decontribuzione per 3 anni per le assunzioni di under 35, da me f… - spooner_del : @gualtierieurope Ministro, mi rivolgo a lei Eccellenza, con le ultime misure della vs Finanziaria state aggravando… - soniabetz1 : RT @CatalfoNunzia: Fra le misure previste in #LeggeDiBilancio c'è la decontribuzione per 3 anni per le assunzioni di under 35, da me fortem… -