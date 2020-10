Le misure del nuovo dpcm | strette su bar e ristoranti | stop alle scuole calcio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 18 ottobre 2020) Foto FacebookStasera uscirà ilche prevede una stretta su tutte le attività non essenziali. Previsti limiti agli orari di bar ee basket, in bilico palestre e piscine. Ingressi scaglionati a scuola Cosa prevede ilSul tavolo del vertice Stato-Regioni di questa mattina ci sarà ildecreto che il presidente Giuseppe Conte illustrerà agli italiani in serata. Ci sono ancora varie decisioni da confermare come la definizione degli orari e didattica a distanza per lesuperiori, ma anche il nodo dei trasporti pubblici. In bilico anche le attività delle associazioni sportive dilettantistiche. Il Comitato Tecnico ...