Le donne di questi 5 segni zodiacali ripagano l’infedeltà con la stessa moneta Ecco chi sono

Leggi su virali.video

(Di domenica 18 ottobre 2020) L’infedeltà è la cosa peggiore che possa accadere in un rapporto affettivo, ed essa viene vissuta in diversi modi. Lo zodiaco ci dice, però, che esistonocheciò con laidentica. Niente perdono, bensì occhio per occhio, dente per dente. L’inganno va ripagato allo stesso egual modo, per lalegge del “ride bene chi ride ultimo”. Tradirle equivale a crearsi un nemico potente. Essere infedeli è una cosa parecchio grave, perché rovina totalmente il rapporto esistente, ma a maggior ragione farlo controè caldamente sconsigliato, perché esse non dimenticano mai e infliggeranno laidentica ...