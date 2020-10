Le dichiarazioni di De Luca contro Halloween finiscono sull'Indipendent (Di domenica 18 ottobre 2020) AGI - Com'era già accaduto nei primi mesi dell'anno, in occasione del lockdown, le dichiarazioni di Vincenzo De Luca durante le sue consuete dirette Facebook oltrepassano i confini nazionali e diventano materiale per la stampa internazionale. Dopo i tweet di Naomi Campbell pieni di like per i "lanciafiamme", questa volta è l'Independent a non lasciarsi sfuggire le parole del 'governatore' della Campania su Halloween, festa pagana celtica riportata in auge negli Usa, definita una "stupida americanata" e un "monumento all'imbecillità". Il quotidiano britannico online titola proprio sull'espressione di De Luca ("Huge stupid Americanism") e sulla decisione del presidente della Regione Campania di imporre il coprifuoco in occasione della ricorrenza festeggiata ormai in molti Paesi del mondo. L'Independent ... Leggi su agi (Di domenica 18 ottobre 2020) AGI - Com'era già accaduto nei primi mesi dell'anno, in occasione del lockdown, ledi Vincenzo Dedurante le sue consuete dirette Facebook oltrepassano i confini nazionali e diventano materiale per la stampa internazionale. Dopo i tweet di Naomi Campbell pieni di like per i "lanciafiamme", questa volta è l'Independent a non lasciarsi sfuggire le parole del 'governatore' della Campania su Halloween, festa pagana celtica riportata in auge negli Usa, definita una "stupida americanata" e un "monumento all'imbecillità". Il quotidiano britannico online titola proprio sull'espressione di De("Huge stupid Americanism") e sulla decisione del presidente della Regione Campania di imporre il coprifuoco in occasione della ricorrenza festeggiata ormai in molti Paesi del mondo. L'Independent ...

