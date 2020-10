LBA, gli anticipi del sabato a Cremona e Trento (Di domenica 18 ottobre 2020) Nei due anticipi di LBA Serie A seconda affermazione consecutiva per Cremona: 80-67 sull’Openjobmetis Varese. Trento ottiene la prima vittoria in campionato vincendo in casa di Pesaro per 57 a 71. LBA, Cremona batte anche Varese: 80-67 Secondo successo consecutivo per la Vanoli Cremona. La squadra di Galbiati esce ancora vincitrice dall’anticipo del sabato, dopo l’impresa in casa della Virtus Bologna. Ieri sera è toccato a Varese doversi arrendere alla Vanoli, che ha meritato i due punti visto il dominio dall’inizio alla fine. Ottime prove di Tj Williams (17 punti), Hommes (17 punti) e Mian (15 punti), ma ad emergere è sicuramente la prestazione di squadra. In doppia cifra anche Jarvis Williams (14 punti), mentre per Varese i migliori sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 ottobre 2020) Nei duedi LBA Serie A seconda affermazione consecutiva per: 80-67 sull’Openjobmetis Varese.ottiene la prima vittoria in campionato vincendo in casa di Pesaro per 57 a 71. LBA,batte anche Varese: 80-67 Secondo successo consecutivo per la Vanoli. La squadra di Galbiati esce ancora vincitrice dall’anticipo del, dopo l’impresa in casa della Virtus Bologna. Ieri sera è toccato a Varese doversi arrendere alla Vanoli, che ha meritato i due punti visto il dominio dall’inizio alla fine. Ottime prove di Tj Williams (17 punti), Hommes (17 punti) e Mian (15 punti), ma ad emergere è sicuramente la prestazione di squadra. In doppia cifra anche Jarvis Williams (14 punti), mentre per Varese i migliori sono ...

