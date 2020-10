Lazio, verso il Borussia Dortmund: Emre Can assente in Champions League (Di domenica 18 ottobre 2020) La Lazio esordirà in Champions League contro il Borussia Dortmund di Erlin Haaland: non ci sarà invece Emre Can La Lazio vista ieri a Genova ha bisogno di un deciso cambio di passo per non fare brutta figura al suo esordio in Champions League dopo tanti anni. Avversaria di serata il Borussia Dortmund di Erling Haaland. Sarà assente dal temibile 11 giallonero, invece, Emre Can: l’ex Juventus è stato ammonito negli ottavi di finale contro il Paris Saint Germain e salterà la sfida contro la Lazio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Laesordirà incontro ildi Erlin Haaland: non ci sarà inveceCan Lavista ieri a Genova ha bisogno di un deciso cambio di passo per non fare brutta figura al suo esordio indopo tanti anni. Avversaria di serata ildi Erling Haaland. Saràdal temibile 11 giallonero, invece,Can: l’ex Juventus è stato ammonito negli ottavi di finale contro il Paris Saint Germain e salterà la sfida contro la. Leggi su Calcionews24.com

chimentimattia : @NoveGennaio1900 Non concordo,loro tifano Lazio come me,te,o chiunque altro. Ribadisco non esistono mezze misure,si… - gpagosta : RT @UAAR_it: Quattro passi verso un paese laico e civile sono stati compiuti negli ultimi dieci giorni. Da non credere. Nel senso che non p… - Viledibuje76 : RT @UAAR_it: Quattro passi verso un paese laico e civile sono stati compiuti negli ultimi dieci giorni. Da non credere. Nel senso che non p… - Aquila6811 : RT @LazioChannel: #Formello - #Lazio al lavoro verso il #BorussiaDortmund : le ultime in vista dell'esordio in #Champions #18ottobre https:… - NoveGennaio1900 : RT @palotraversa: Avete fatto la caccia alle streghe per tutta l’estate verso chi faceva notare che servivano innesti seri specialmente in… -