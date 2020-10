Lazio, resettare e ripartire: Inzaghi pensa già al Dortmund (Di domenica 18 ottobre 2020) Non c'è tempo per piangersi addosso, la Lazio deve mettere in fretta alle spalle la dolorosa sconfitta di Marassi per 3-0 e voltare pagina. Simone Inzaghi è stato chiaro, quella di Genova è stata una ... Leggi su quotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Non c'è tempo per piangersi addosso, ladeve mettere in fretta alle spalle la dolorosa sconfitta di Marassi per 3-0 e voltare pagina. Simoneè stato chiaro, quella di Genova è stata una ...

Dopo la deludente sconfitta di ieri contro la Sampdoria, la Lazio si proietta alla sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund all'Olimpico ...

Le parole di Claudio Ranieri dopo Sampdoria-Lazio

Abbiamo concesso un po’ troppo, ma la qualità della Lazio la conosciamo tutti. È stata la prima partita da marzo per Keita Balde, lui si sta impegnando molto. Ci sono state situazioni un po’ scabrose ...

