Lazio, Acerbi suona la carica: «Cambiamo rotta» (Di domenica 18 ottobre 2020) Francesco Acerbi ha suonato la carica dopo la sconfitta della Lazio contro la Sampdoria Francesco Acerbi, difensore della Lazio, cerca di risollevare la squadra dopo il pesante k.o. per 3-0 in casa della Sampdoria. Il centrale biancoceleste, attraverso il suo profilo Twitter, ha scritto un messaggio per caricare il gruppo. «Riuniamoci per cambiare rotta tutti insieme, subito!». Riuniamoci per cambiare rotta tutti insieme, subito!–#Ace#Acerbi#CMonEagles pic.twitter.com/daPpjdzCiF — Francesco Acerbi (@Acerbi Fra) October 18, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Francescohato ladopo la sconfitta dellacontro la Sampdoria Francesco, difensore della, cerca di risollevare la squadra dopo il pesante k.o. per 3-0 in casa della Sampdoria. Il centrale biancoceleste, attraverso il suo profilo Twitter, ha scritto un messaggio perre il gruppo. «Riuniamoci per cambiaretutti insieme, subito!». Riuniamoci per cambiaretutti insieme, subito!–#Ace##CMonEagles pic.twitter.com/daPpjdzCiF — Francesco(@Fra) October 18, 2020 Leggi su Calcionews24.com

lazio_e : RT @Acerbi_Fra: Riuniamoci per cambiare rotta tutti insieme, subito! - #Ace #Acerbi #CMonEagles - BlackEagle1967 : @Acerbi_Fra Francesco sei un vero capitano a prescindere dall’indossare o meno la fascia. Però nel secondo tempo pe… - Blackea85595366 : @Acerbi_Fra @OfficialSSLazio Sempre e solo forza Lazio i giocatori passano la Lazio è nostra ?? - LALAZIOMIA : SOCIAL | Acerbi:”Riuniamoci per cambiare rotta tutti insieme, subito!” - m_biancoceleste : Lazio, Acerbi sprona il gruppo: “Riuniamoci per cambiare rotta.” @OfficialSSLazio #CMonEagles ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Acerbi Lazio, Acerbi suona la carica: «Riuniamoci e cambiamo rotta» alfredopedulla.com Lazio, resettare e ripartire: Inzaghi pensa già al Dortmund

Dopo la deludente sconfitta di ieri contro la Sampdoria, la Lazio si proietta alla sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund all'Olimpico ...

Lazio – Borussia Dortmund: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Lazio - Borussia Dortmund del 20 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il Gruppo F di Champions League ...

Dopo la deludente sconfitta di ieri contro la Sampdoria, la Lazio si proietta alla sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund all'Olimpico ...La partita Lazio - Borussia Dortmund del 20 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il Gruppo F di Champions League ...