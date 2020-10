Lazio | 8 gol subiti in 4 partite | la difesa è un problema

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 ottobre 2020) Ladellaè sotto accusa dopo le prestazioni in queste prime quattro giornate. Da risorsa a. La sconfitta sul campo della Sampdoria ha fatto scattare l’allarme in casaper quello che riguarda la. I biancocelesti, infatti, in 4 gare ha incassato 8 reti, praticamente due a partita. Sotto accusa, come riporta il Messaggero, le prestazioni di Hoedt e Acerbi i cui errori hanno generato i gol che hanno condannato la squadra di Simone Inzaghi alla sconfitta a Marassi. Per tutte le notizie sullaseguinews24. Leggi su Calcionews24.com