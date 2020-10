Lamberto Sposini come sta? Le ultime sulla sua salute

Leggi su chenews

(Di domenica 18 ottobre 2020) Sempre nell’intervitra Carlo Conti e Mara Venier, i due hanno parlato diche la Venier ha voluto salutare.Fonte Foto: Ingram @Un’intervia tutto tondo quella che Mara Venier e Carlo Conti hanno mandato in diretta oggi su Domenica In. La conduttrice del programma ha deciso di aprirsi completamentesua vita anche grazie alle sorprese che Conti le ha fatto trovare in studio.è noto Mara ha avuto modo di lavorare con grandi personaggi dello spettacolo da Carlo Conti appunto, passando a Rita Dalla Chiesa, Fabrizio Frizzi, Sabrina Ferilli, fino a. I ...