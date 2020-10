L’Allieva 3, Claudio ha tradito Alice? Anticipazioni quarta puntata (Di domenica 18 ottobre 2020) Continua la crisi a L’Allieva 3 tra Alice Allevi e Claudio Conforti, detto CC. I due sono sempre più distanti a causa del lavoro. L’ex allieva è ora l’assistente della Suprema Andrea Manes e questo spinge la ragazza a prendere le distanze dal suo futuro marito. Il matrimonio è infatti sempre più a rischio e … L'articolo L’Allieva 3, Claudio ha tradito Alice? Anticipazioni quarta puntata proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 18 ottobre 2020) Continua la crisi a L’Allieva 3 traAllevi eConforti, detto CC. I due sono sempre più distanti a causa del lavoro. L’ex allieva è ora l’assistente della Suprema Andrea Manes e questo spinge la ragazza a prendere le distanze dal suo futuro marito. Il matrimonio è infatti sempre più a rischio e … L'articolo L’Allieva 3,haproviene da Gossip e Tv.

lipotimie : RT @tortellodipesce: Comunque io amavo L’Allieva ma questa terza stagione non mi sta per niente piacendo! Mi sembrano tutti matti, le uscit… - tortellodipesce : Comunque io amavo L’Allieva ma questa terza stagione non mi sta per niente piacendo! Mi sembrano tutti matti, le us… - infoitcultura : Anticipazioni L’allieva 3, puntata del 25 ottobre: Claudio tradisce Alice? - thisisenola : RT @Heartless_103: Prima era alle 18.00, poi alle 20.00 e quando la deve fare ora che inizia l’allieva ?? Claudio conforti non approva #LAl… - gretabenni : RT @Heartless_103: Prima era alle 18.00, poi alle 20.00 e quando la deve fare ora che inizia l’allieva ?? Claudio conforti non approva #LAl… -

