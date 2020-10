L’Allieva 3, Alice e Claudio ai ferri corti: anticipazioni terza puntata (Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo una settimana di stop dovuto all’incontro di Nations League tra Polonia e Italia, L’Allieva torna a fare compagnia ai telespettatori di Rai 1. Domenica 18 ottobre alle 21.25 va in onda la terza puntata della terza stagione. La popolare fiction con Alessandra Mastronardi nei panni di Alice e Lino Guanciale in quelli del dottor Claudio Conforti prosegue dunque: ecco le anticipazioni del nuovo appuntamento. L’Allieva 3, le anticipazioni di Lino Guanciale: ‘Claudio Conforti diventerà più fragile’ L’Allieva 3, anticipazioni trama terza puntata Episodio 5- Il bersaglio: Alice e ... Leggi su tvzap.kataweb (Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo una settimana di stop dovuto all’incontro di Nations League tra Polonia e Italia, L’Allieva torna a fare compagnia ai telespettatori di Rai 1. Domenica 18 ottobre alle 21.25 va in onda ladellastagione. La popolare fiction con Alessandra Mastronardi nei panni die Lino Guanciale in quelli del dottorConforti prosegue dunque: ecco ledel nuovo appuntamento. L’Allieva 3, ledi Lino Guanciale: ‘Conforti diventerà più fragile’ L’Allieva 3,tramaEpisodio 5- Il bersaglio:e ...

