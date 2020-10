(Di domenica 18 ottobre 2020) Sembra un film e invece è la realtà. Lasta testando quella che loro stessi hanno definito la“in stileMan“. Neldiffuso sui social, tre militari prendono il volo da un motoscafo e simulano l’abbordaggio a unapiù grande, in movimento. Stando alle dichiarazioni, i reparti speciali starebbero sviluppando anche un jet pack in grado di superare i 300 km/h. L'articolo LadiMan è già realtà:“l’assalto”a una. Ilproviene da Il Fatto Quotidiano.

repubblica : La tuta di Iron Man esiste davvero e la Marina britannica la sta testando - clikservernet : La tuta di Iron Man è già realtà: ecco “l’assalto” della marina britannica a una nave. Il video - Noovyis : (La tuta di Iron Man è già realtà: ecco “l’assalto” della marina britannica a una nave. Il video) Playhitmusic - - ilfattovideo : La tuta di Iron Man è già realtà: ecco “l’assalto” della marina britannica a una nave. Il video - aderenzis1 : La tuta di Iron Man esiste davvero e la marina militare britannica la sta testando -

Ultime Notizie dalla rete : tuta Iron

Una fan di ONE PIECE ha dedicato uno speciale crossover ai Mugiwara, trasformandoli negli Avengers visti nei film del Marvel Cinematic Universe.La «tuta-jet» potrebbe far volare un paramedico verso luoghi pericolosi o remoti in pochi minuti - di E.B. /CorriereTv Quando elicotteri o fuoristrada non bastano per raggiungere escursionisti in diff ...