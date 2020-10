La trasformazione di Paolo Del Debbio: “Ho perso 27 chili” (Di domenica 18 ottobre 2020) Da quando è tornato in tv per la nuova stagione di Diritto e Rovescio, in onda su Rete4, il giornalista Paolo Del Debbio, 62 anni, è apparso trasformato: ciuffo pettinato, si è fatto crescere la barba e soprattutto è molto dimagrito. Al punto che molti telespettatori sui social si sono chiesti se fosse malato. A fare chiarezza è lui stesso, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Non ho nessuna malattia”, spiega Del Debbio. “Ho solo fatto una dieta: ho mangiato meno, mi sono affidato a un medico e ho perso 27 chili”. “Ho un’età in cui lo stile di vita non andava più bene per la salute e mi sono piano piano sistemato. Tutto qui”, chiarisce il popolare giornalista tv. “Non sono mai stato meglio. Mi sento meno ... Leggi su tpi (Di domenica 18 ottobre 2020) Da quando è tornato in tv per la nuova stagione di Diritto e Rovescio, in onda su Rete4, il giornalistaDel, 62 anni, è apparso trasformato: ciuffo pettinato, si è fatto crescere la barba e soprattutto è molto dimagrito. Al punto che molti telespettatori sui social si sono chiesti se fosse malato. A fare chiarezza è lui stesso, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Non ho nessuna malattia”, spiega Del. “Ho solo fatto una dieta: ho mangiato meno, mi sono affidato a un medico e ho27 chili”. “Ho un’età in cui lo stile di vita non andava più bene per la salute e mi sono piano piano sistemato. Tutto qui”, chiarisce il popolare giornalista tv. “Non sono mai stato meglio. Mi sento meno ...

L’Atalanta mostra il lato peggiore di sé e più inaspettato nell’anticipo della quarta giornata sul campo del Napoli. Nel deserto del San Paolo la squadra di Gasperini finisce travolta per 4-1 ...

