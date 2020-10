La Stampa esalta la bellezza del Napoli di Gattuso (Di domenica 18 ottobre 2020) “Il campionato ha un’altra protagonista, lo suggerisce una vittoria impressionante su una delle avversarie più affascinanti: il Napoli di Gattuso ruba la scena non solo per la sua autorevolezza ma anche per la bellezza di un gioco che rapisce”. E’ il commento de La Stampa alla vittoria del Napoli sull’Atalanta, ieri al San Paolo. Una partita chiusa in 45 minuti con 4 gol a zero. “L’Atalanta non si è vista, forse non c’era. Lozano è lo showman di una squadra che stordisce anche con la potenza di Osimhen e Politano (gli altri bomber di giornata) ma che mostra poi l’eleganza di Mertens, di Fabian Ruiz e la consistenza di Bakayoko, che cambia la dimensione del centrocampo e la arricchisce” L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 ottobre 2020) “Il campionato ha un’altra protagonista, lo suggerisce una vittoria impressionante su una delle avversarie più affascinanti: ildiruba la scena non solo per la sua autorevolezza ma anche per ladi un gioco che rapisce”. E’ il commento de Laalla vittoria delsull’Atalanta, ieri al San Paolo. Una partita chiusa in 45 minuti con 4 gol a zero. “L’Atalanta non si è vista, forse non c’era. Lozano è lo showman di una squadra che stordisce anche con la potenza di Osimhen e Politano (gli altri bomber di giornata) ma che mostra poi l’eleganza di Mertens, di Fabian Ruiz e la consistenza di Bakayoko, che cambia la dimensione del centrocampo e la arricchisce” L'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Stampa esalta La stampa esalta Augello: migliore in campo di Sampdoria Lazio Sampdoria News 24 La stampa esalta Augello: migliore in campo di Sampdoria Lazio

I maggiori quotidiani sportivi italiani esaltano Tommaso Augello considerato migliore in campo di Sampdoria Lazio ...

Marta Bassino, la baby diventa gigante. Doppietta Italia

A forza di prendere botte dalle sorelle maggiori, Marta Bassino si è fatta le ossa, ha imparato a mostrare i muscoli e ieri, nel gigante austriaco di Soelden, le ha suonate a tutte. Compresa Federica ...

