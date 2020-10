La scelta dei salernitani | oggi il Covid fa meno paura

Leggi su anteprima24

Salerno – Iesorcizzano il. Alla strategia dei "lanciafiamme" e del terrore rispondono con un metaforico…pernacchio: complice i raggi che dopo una decina di giorni fanno finalmente capolino tra le nuvole, si riversano in massa laddove amano più stare. Il lungomare è allora un pullulare di bambini, famiglie, colori e di energie. Certo, tutti "allineati e coperti" con mascherine e visiera ma assolutamente più consapevoli del tasso di letalità rispetto a quanto non si sapesse nel marzo scorso. Sembra cambiata la percezione e, in definitiva, appare sdoganato il messaggio ", ora che ti conosco so come evitarti". Insomma, Salerno sceglie di tornare a… vivere.