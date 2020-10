La quarantena di Federica Pellegrini e gli altri gossip del weekend

Leggi su vanityfair

(Di domenica 18 ottobre 2020) Quarto giorno di quarantena per la campionessa di nuoto Federica Pellegrini. Pochi giorni fa, la Divina aveva annunciato, in lacrime di essere positiva al covid-19. «Mi dispiace un sacco perché lunedì sarei dovuta partire per l’ISL di Budapest, cominciando a gareggiare invece ovviamente non sarà cosi. Avevo molta voglia di gareggiare. Mi dispiace tanto non vedevo l’ora di ricominciare una stagione normale, nella normalità delle gare, invece niente ci fermiamo di nuovo».