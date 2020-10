La mascherina di sale che potrebbe uccidere il Coronavirus (Di domenica 18 ottobre 2020) Nel 2017 Hyo-Jick Choi, professore presso l’università di Alberta, e il suo team di ricerca ha condotto uno studio davvero interessante su una particolare mascherina. Questa infatti è peculiare perché è in grado non solo di catturare gli agenti patogeni ma di ucciderli direttamente. Il professor Hyo-Jick Choi, che è al vertice del laboratorio SE SustainD (Sustainable Engineering and Drug Delivery Design), ha progettato un filtro antivirale davvero eccezionale. Quest’ultimo viene utilizzato per creare una particolare mascherina basata sulla ricristallizzazione del sale per neutralizzare gli agenti patogeni presenti nell’aria e che vengono a contatto con la mascherina. Le caratteristiche della mascherina di sale La ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 18 ottobre 2020) Nel 2017 Hyo-Jick Choi, professore presso l’università di Alberta, e il suo team di ricerca ha condotto uno studio davvero interessante su una particolare. Questa infatti è peculiare perché è in grado non solo di catturare gli agenti patogeni ma di ucciderli direttamente. Il professor Hyo-Jick Choi, che è al vertice del laboratorio SE SustainD (Sustainable Engineering and Drug Delivery Design), ha progettato un filtro antivirale davvero eccezionale. Quest’ultimo viene utilizzato per creare una particolarebasata sulla ricristallizzazione delper neutralizzare gli agenti patogeni presenti nell’aria e che vengono a contatto con la. Le caratteristiche delladiLa ...

I pressi sono saliti fino a 350 euro l'etto Condividi ... Nessuno circola senza mascherina, anche perché è pieno di poliziotti e steward a vigilare. Per raggiungere l'antico chiostro domenicano ...

A bordo solo pendolari e amanti del trekking

Le Cinque Terre hanno perso il loro potere attrattivo per colpa del coronavirus e i treni rispecchiano pienamente quanto sta accadendo nell’autunno 2020. Nella stazione della Spezia Centrale, alla par ...

