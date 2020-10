La manovra anti-Covid: incentivi per l’assunzione di under 35, stop ai licenziamenti fino a dicembre, più fondi al trasporto scolastico (Di domenica 18 ottobre 2020) Aiuti anti-crisi per le imprese più colpite dall’emergenza sanitaria del Coronavirus, incentivi per l’assunzione degli under 35, più fondi per i contratti di medici, infermieri e docenti nella scuola. La legge di Bilancio per il 2021 da 40 miliardi è inevitabilmente tutta in chiave anti-Covid-19, approvata nella notte «salvo intese» dopo una lunga trattativa nella maggioranza con alcune turbolenze. A partire da Italia viva che insiste sullo stop a plastic e sugar tax perché «sarebbe senza senso» in un momento come questo introdurre «nuove tasse». Le due misure sono state in realtà molto ridimensionate rispetto ai progetti originari e valgono poche centinaia di milioni. Ma il punto rimane ... Leggi su open.online (Di domenica 18 ottobre 2020) Aiuti-crisi per le imprese più colpite dall’emergenza sanitaria del Coronavirus,per l’assunzione degli35, piùper i contratti di medici, infermieri e docenti nella scuola. La legge di Bilancio per il 2021 da 40 miliardi è inevitabilmente tutta in chiave-19, approvata nella notte «salvo intese» dopo una lunga trattativa nella maggioranza con alcune turbolenze. A partire da Italia viva che insiste sulloa plastic e sugar tax perché «sarebbe senza senso» in un momento come questo introdurre «nuove tasse». Le due misure sono state in realtà molto ridimensionate rispetto ai progetti originari e valgono poche centinaia di milioni. Ma il punto rimane ...

