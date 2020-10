La Francia piange Samuel | il professore decapitato da un terrorista

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 18 ottobre 2020) A Parigi è arrivato il giorno del cordoglio ma anche del NO, come hanno dimostrato le migliaia di persone in piazza per ricordarePaty, ildi storiada unislamico di nazionalità cecena nella giornata di venerdì. La colpa diPaty, secondo i terroristi, è stata quella di mostrare le vignette su Maometto firmate Charlie Hebdo per un corso sulla libertà d’espressione. Una scelta che ha messo in pericolo l’incolumità del docente e, nonostante le denunce alla polizia, alla fine questa lezione gli è costata la vita. Sullo slogan di Je suis prof- io sono prof, in migliaia in tutto il mondo hanno ricordato Paty. Chi eraPaty: il...