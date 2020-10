Juventus, Morata segna e convince: un nuovo leader per Pirlo? (Di domenica 18 ottobre 2020) Nonostante il pareggio deludente ottenuto contro il meno blasonato Crotone, c’è una stella che brilla in attacco e che prova a trascinare con sé tutte le altre: Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, dopo un esordio non significativo contro la Roma, ha disputato un’ottima gara all’Ezio Scida. Non solo il gol, l’ex Real ha dato la possibilità alla Juventus di salire e di giocare in profondità. Ha vinto nettamente la sfida in campo con Marrone, utilizzando bene il fisico e facendosi spazio in area di rigore. Sul gol del pareggio, fa partire inizialmente lui l’azione, poi la palla finisce a Kulusevki che imbuca per Chiesa e l’ex Fiorentina serve un pallone preciso sul secondo palo proprio per Morata che aggredisce la porta e insacca in rete. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Nonostante il pareggio deludente ottenuto contro il meno blasonato Crotone, c’è una stella che brilla in attacco e che prova a trascinare con sé tutte le altre: Alvaro. L’attaccante spagnolo, dopo un esordio non significativo contro la Roma, ha disputato un’ottima gara all’Ezio Scida. Non solo il gol, l’ex Real ha dato la possibilità alladi salire e di giocare in profondità. Ha vinto nettamente la sfida in campo con Marrone, utilizzando bene il fisico e facendosi spazio in area di rigore. Sul gol del pareggio, fa partire inizialmente lui l’azione, poi la palla finisce a Kulusevki che imbuca per Chiesa e l’ex Fiorentina serve un pallone preciso sul secondo palo proprio perche aggredisce la porta e insacca in rete. LEGGI ANCHE: ...

