Juventus, male Arthur all’esordio da titolare: l’allievo a rapporto dal Maestro (Di domenica 18 ottobre 2020) Dal punto di vista sperimentale, la Juventus vista ieri sera a Crotone non avrebbe convinto granché. Andrea Pirlo ha avuto coraggio nello schierare dall’inizio giocatori che non avrebbero ancora sviluppato confidenza sia con il calcio italiano, o con i nuovi sistemi di gioco adottati dal Maestro. In difficoltà sono apparsi soprattutto Federico Chiesa e Arthur. Il primo, assist per Morata a parte, ha avuto voglia di strafare, intestardendosi con giocate troppo elaborate terminate con la sottrazione del pallone. Invece, l’ex Barcellona avrebbe messo in mostra cose buone alternandole con altre non altrettanto tali. Innanzitutto, bisogna riconoscere che è molto difficile togliergli la sfera dai piedi e questo è un buon punto di partenza. Tuttavia, Pirlo dovrà lavorare molto con ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Dal punto di vista sperimentale, lavista ieri sera a Crotone non avrebbe convinto granché. Andrea Pirlo ha avuto coraggio nello schierare dall’inizio giocatori che non avrebbero ancora sviluppato confidenza sia con il calcio italiano, o con i nuovi sistemi di gioco adottati dal. In difficoltà sono apparsi soprattutto Federico Chiesa e. Il primo, assist per Morata a parte, ha avuto voglia di strafare, intestardendosi con giocate troppo elaborate terminate con la sottrazione del pallone. Invece, l’ex Barcellona avrebbe messo in mostra cose buone alternandole con altre non altrettanto tali. Innanzitutto, bisogna riconoscere che è molto difficile togliergli la sfera dai piedi e questo è un buon punto di partenza. Tuttavia, Pirlo dovrà lavorare molto con ...

valerioj000 : Comunque per il bene della Juventus a Kiev conviene perdere male. Nel senso: se vinciamo continua l'agonia, con deg… - IlFlaco : RT @ManuCia0: Con l'ennesimo atteggiamento immaturo il frignone ha dato materiale a questi personaggetti per poter parlare male della Juve.… - blazar30 : @FabRavezzani Da juventino dico che il rosso può starci. Complimenti all'arbitro per averlo visto senza l'aiuto del… - Skysurfer72 : RT @giampdisan: Tralasciando un arbitraggio etilico e un po' di sfiga, anche oggi la #Juventus gioca molto meglio in dieci. Benissimo #Mora… - arcoll86 : RT @ManuCia0: Con l'ennesimo atteggiamento immaturo il frignone ha dato materiale a questi personaggetti per poter parlare male della Juve.… -