Juventus, il ricordo su Pirlo di Lucescu: “Era già maturo da ragazzo, me ne accorsi quando…” (Di domenica 18 ottobre 2020) A due giorni dall’esordio nella Champions League 2020/2021, l’allenatore della Dinamo Kiev, prima avversaria della Juventus, Mircea Lucescu, è stato intervistato dalla Uefa. Lucescu si è soffermato in particolar modo su Pirlo, suo giocatore ai tempi del Brescia. Fu proprio l’allenatore rumeno ha far esordire l’ex centrocampista, ben 25 anni fa. Pirlo aveva appena 16 anni ma Lucescu lo descrive come un ragazzo già con la testa piantata sulle spalle. In particolare, a tornare alla mente dell’allenatore è stato un simpatico episodio durante un viaggio in auto con l’attuale allenatore bianconero. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, rivoluzione per Pirlo: tripla cessione ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 18 ottobre 2020) A due giorni dall’esordio nella Champions League 2020/2021, l’allenatore della Dinamo Kiev, prima avversaria della, Mircea, è stato intervistato dalla Uefa.si è soffermato in particolar modo su, suo giocatore ai tempi del Brescia. Fu proprio l’allenatore rumeno ha far esordire l’ex centrocampista, ben 25 anni fa.aveva appena 16 anni malo descrive come ungià con la testa piantata sulle spalle. In particolare, a tornare alla mente dell’allenatore è stato un simpatico episodio durante un viaggio in auto con l’attuale allenatore bianconero. LEGGI ANCHE: Calciomercato, rivoluzione per: tripla cessione ...

