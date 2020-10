Juventus | Dybala scontento dopo la panchina a Crotone | si sfoga con Paratici nel tunnel

Leggi su sportface

(Di domenica 18 ottobre 2020) L’attaccante dellaPaulosi augurava un inizio di stagione decisamente diverso. L’argentino non è infatti mai entrato in campo nelle tre partite disputate dai bianconeri ma, se da un lato i problemi fisici non lo hanno aiutato, dall’altro la scelta del tecnico Andrea Pirlo di non concedergli neppure un minuto contro ilnon lo ha certamente reso felice. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Joya avrebbe espresso il proprio disappunto a Fabionelche conduce agli spogliatoi. La sua speranza è di poter tornare sul terreno di gioco quantomeno in occasione del match di Champions League.