Juventus | Dybala scalpita | cosa filtra per la Champions

Al termine del pareggio di ieri sera della Juventus contro il Crotone, Andrea Pirlo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport sottolineando come la sua intenzione fosse quella di concedere minuti preziosi alle gambe di Dybala, ma con l'espulsione di Chiesa è stato costretto a cambiare le carte in tavola. Ma non c'è tempo per guardarsi alle spalle, bisogna non pensare troppo alla partita di Crotone. Martedì, infatti, la Juve volerà in Ucraina dove affronterà la Dinamo Kiev per l'esordio stagionale in Champions League. I bianconeri, complici anche le assenze di Ronaldo e Ramsey, potrebbero optare per il ritorno da titolare di Paulo Dybala.

