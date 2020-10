Juventus, Dybala ancora fuori: possibile panchina anche in Champions (Di domenica 18 ottobre 2020) Juventus – L’’argentino è stato convocato da Andrea Pirlo per la sfida in terra calabrese nonostante non al meglio della condizione. Del resto il calciatore era rientrato dopo gli impegni con la nazionale a causa di un virus intestinale che non gli ha permesso di allenarsi con regolarità in questi giorni e che lo ha ovviamente debilitato. Probabilmente l’allenatore avrebbe voluto mandarlo in campo nel finale per sfruttare il suo talento, ma a rovinare i piani del tecnico è stato il rosso rimediato da Chiesa che ha lasciato la Juventus in dieci uomini. Juventus, Dybala ancora in panchina Considerati i tanti impegni ravvicinati, Pirlo non se l’è sentita di rischiare il giocatore e non ci possono essere polemiche in merito. ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 18 ottobre 2020)– L’’argentino è stato convocato da Andrea Pirlo per la sfida in terra calabrese nonostante non al meglio della condizione. Del resto il calciatore era rientrato dopo gli impegni con la nazionale a causa di un virus intestinale che non gli ha permesso di allenarsi con regolarità in questi giorni e che lo ha ovviamente debilitato. Probabilmente l’allenatore avrebbe voluto mandarlo in campo nel finale per sfruttare il suo talento, ma a rovinare i piani del tecnico è stato il rosso rimediato da Chiesa che ha lasciato lain dieci uomini.inConsiderati i tanti impegni ravvicinati, Pirlo non se l’è sentita di rischiare il giocatore e non ci possono essere polemiche in merito. ...

ZZiliani : Fabiana Della Valle (Gazzetta) chiede in un tweet che senso ha avuto portare #Dybala a Crotone senza farlo giocare… - TuttoMercatoWeb : Juventus, Pirlo: 'Siamo giovani, dateci tempo. Dybala? Si è allenato 10', non era gara giusta' - Mediagol : Crotone-#Juventus, il retroscena: solo panchina per #Dybala, sfogo dell’ex #Palermo con Paratici - MatteoMascia13 : Ho osservato bene la #Juventus di questo inizio stagione e più che esserci un problema di organizzazione mi sembra… - Tr0WbacK : vorrei aggiungere una piccola precisazione . De Ligt , Alex Sandro , Cristiano Ronaldo e Dybala non sono assenze q… -