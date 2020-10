Juve Napoli, De Luca: «Esempio dell’Italia che non decide mai cose chiare» (Di domenica 18 ottobre 2020) Vincenzo De Luca ha commentato la sentenza del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel corso del suo intervento a Che Tempo Che Fa ha parlato anche della sentenza del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli. «Il caso di Juventus-Napoli è l’Esempio dell’Italia del mezzo mezzo, che non decide mai fino in fondo cose chiare. In sostanza un’intesa tra privati, il protocollo della Figc, è risultato prevalente sulle disposizioni sanitarie del Ministero. Sono robe da circo equestre, l’Asl ha fatto il proprio dovere riservando ai calciatori lo stesso trattamento di ogni cittadino. La sentenza ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Vincenzo Deha commentato la sentenza del Giudice Sportivo suntus-Vincenzo De, presidente della Regione Campania, nel corso del suo intervento a Che Tempo Che Fa ha parlato anche della sentenza del Giudice Sportivo suntus-. «Il caso dintus-è l’dell’Italia del mezzo mezzo, che nonmai fino in fondo. In sostanza un’intesa tra privati, il protocollo della Figc, è risultato prevalente sulle disposizioni sanitarie del Ministero. Sono robe da circo equestre, l’Asl ha fatto il proprio dovere riservando ai calciatori lo stesso trattamento di ogni cittadino. La sentenza ...

annatrieste : Quindi è vero che sabato scorso l'Asl non ha fatto partire il Napoli per motivi sanitari: se questi giocavano con l… - ZZiliani : A volte succede quel che non ti aspetti: tipo la Juve che a Crotone fatica più che contro il Napoli. #CrotoneJuventus - CorSport : La prima pagina di oggi del #CorSport ?? ?? #Inter e #Juve sgonfiate ?? #Napoli stellare, #Lozano show ?? Crollo… - sportli26181512 : #Interviste #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili De Luca: “Juve-Napoli? Sentenza limpida come una scode… - INTEER999 : RT @TuttoMercatoWeb: De Luca sul 3-0 a tavolino di Juve-Napoli: 'Sentenza limpida come una scodella di bagnacauda' -