Jerry Calà e Renzo Arbore per Mara Venier a Domenica In, le dediche e le rivelazioni (Foto) (Di domenica 18 ottobre 2020) Una sorpresa dopo l’altra per Mara Venier oggi a Domenica In (Foto). E’ lei l’ospite protagonista della puntata e a intervistarla arriva Carlo Conti ma tra i tanti amici non mancano Jerry Calà e Renzo Arbore. Calà è il suo ex marito, con lui un affetto così forte che non comporta gelosie. Le dedica la loro canzone e tutto sembra quasi un film, invece è vita vera. “Non potevo mancare io sono un punto fermo nella vita di Mara, non si libererà mai di me. In realtà eravamo una coppia molto movimentata. Io rimasi fulminato da lei ma fui anche un po’ subdolo, avevo capito che era una ragazza differente da tutte le altre e con la scusa di ripetere la parte… galeotto fu il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 18 ottobre 2020) Una sorpresa dopo l’altra peroggi aIn (). E’ lei l’ospite protagonista della puntata e a intervistarla arriva Carlo Conti ma tra i tanti amici non mancanoCalà e. Calà è il suo ex marito, con lui un affetto così forte che non comporta gelosie. Le dedica la loro canzone e tutto sembra quasi un film, invece è vita vera. “Non potevo mancare io sono un punto fermo nella vita di, non si libererà mai di me. In realtà eravamo una coppia molto movimentata. Io rimasi fulminato da lei ma fui anche un po’ subdolo, avevo capito che era una ragazza differente da tutte le altre e con la scusa di ripetere la parte… galeotto fu il ...

