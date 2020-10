Jane Fonda | “Il sesso? Zero Ne ho già fatto troppo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 ottobre 2020) “No. Ho una certa età, non ho tempo e devo dire che ne ho giàtanto in passato“. Di cosa stiamo parlando? Di. Chi parla?. Al The Ellen Show la conduttrice, Ellen DeGeneres, ha provato a insistere ma l’attrice 83enne non ha voluto proprio saperne di ritrattare: “A dir la verità in questo momento non ne sento il bisogno, sono anche molto occupata”.questa sera sarà ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa. Una donna che non si ferma mai: arrestata ben 4 volte in pochi mesi per aver preso parte a manifestazioni ambientaliste e a sostegno del movimento Black Lives Matter,non ha alcuna intenzione di mollare il cinema e il suo “Bookclub” è ...