Italiano | «Rimonta sulla Fiorentina? Complimenti allo Spezia»

(Di domenica 18 ottobre 2020) Vincenzo, allenatore dello, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato con laVincenzo, allenatore dello, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato con la. PRESTAZIONE – «Siamo partiti un po’ timidi, con un approccio non esaltante. Abbiamo concesso un gol perdendo una marcatura e poi su una ripartenza. Però devo rimarcare la prestazione dei ragazzi: andare sotto contro una squadra così forte, pareggiarla e rischiare di vincere necessita che gli vengano fatti i». ATTACCO – «Da questo punto di vista bene, anche se potevamo fare anche altri gol. Però la reazione è stata da squadra vera: ...

