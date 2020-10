Iran: Zarif, finisce embargo sulle armi, giorno importante (Di domenica 18 ottobre 2020) TEHERAN, 18 OTT - "È un giorno importante per la comunità internazionale, che - a dispetto degli sforzi maligni degli Stati Uniti - ha protetto la risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza dell'Onu ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 18 ottobre 2020) TEHERAN, 18 OTT - "È unper la comunità internazionale, che - a dispetto degli sforzi maligni degli Stati Uniti - ha protetto la risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza dell'Onu ...

AngeloTani : Azz! ‘Una giornata importante’ twitta il ministro degli Esteri iraniano,Zarif: dopo 13anni,oggi scade l’#embargo s… - sardanews : Iran: Zarif, finisce embargo sulle armi, giorno importante - ilsussidiario : Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif si è recato in #Cina per una visita di due giorni dove incon… - RadioItaliaIRIB : Iran, Zarif in Cina: rafforzare partnership per fronteggiare unilateralismo USA - mastrobradipo : RT @gabriella_roux: Zarif vola Pechino per incontrare il ministro degli esteri Wang Yi. L'Iran cerca un'alleanza strategica con la Cina, li… -

Iran, scade l'embargo sulle armi

