Investe due pedoni e tenta la fuga: 25enne denunciato a Milano (VIDEO) (Di domenica 18 ottobre 2020) L'incidente è avvenuto ai Bastioni di Porta Volta nel capoluogo lombardo. Un ragazzo di 25 anni aveva messo sotto due pedoni per poi tentare di allontanarsi dalla zona. I carabinieri lo hanno però beccato. Un incidente che poteva costare caro a una coppia di giovani, ha portato a una denuncia. Il destinatario è un altro … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

