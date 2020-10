Inter-Milan, pomeriggio no per Mariani: la moviola del derby (Di domenica 18 ottobre 2020) La moviola di Inter-Milan, match della quarta giornata della Serie A pomeriggio no per Mariani arbitro di Inter-Milan e valido per la quarta giornata della Serie A. Il fischietto romano è stato protagonista in decisivo con alcune decisioni che hanno fatto infuriare soprattutto i nerazzurri. Ecco il match tra Inter e Milan rivisto ne la consueta moviola della Gazzetta dello Sport. “Partiamo dall’episodio spartiacque: siamo al 73’ quando dopo un contatto con Donnarumma, Lukaku va giù in area. Mariani è convinto e indica il dischetto, ma ad essere decisivo è l’Intervento del VAR Irrati che annulla tutto per fuorigioco del belga al ... Leggi su intermagazine (Di domenica 18 ottobre 2020) Ladi, match della quarta giornata della Serie Ano perarbitro die valido per la quarta giornata della Serie A. Il fischietto romano è stato protagonista in decisivo con alcune decisioni che hanno fatto infuriare soprattutto i nerazzurri. Ecco il match trarivisto ne la consuetadella Gazzetta dello Sport. “Partiamo dall’episodio spartiacque: siamo al 73’ quando dopo un contatto con Donnarumma, Lukaku va giù in area.è convinto e indica il dischetto, ma ad essere decisivo è l’vento del VAR Irrati che annulla tutto per fuorigioco del belga al ...

