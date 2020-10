Inter-Milan 1-2, Calabria mostra il dito medio a fine derby (FOTO) (Di domenica 18 ottobre 2020) Nell’anticipo della quarta giornata di Serie A 2020/2021, il Milan è tornato a vincere un derby in campionato contro l’Inter. Al termine della sfida decisa per 1-2 dalla doppietta di Zlatan Ibrahimovic, sono partiti i festeggiamenti dei ragazzi di Stefano Pioli. Tra questi c’è Davide Calabria che nella concitazione del momento ha mostrato il terzo dito verso i pochi sostenitori nerazzurri presenti. Bravo Calabria… vediamo alla fine….🤡🤡🤡 pic.twitter.com/meHhf11r9C — Alessandro (@Alessandro9972) October 18, 2020 Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) Nell’anticipo della quarta giornata di Serie A 2020/2021, ilè tornato a vincere unin campionato contro l’. Al termine della sfida decisa per 1-2 dalla doppietta di Zlatan Ibrahimovic, sono partiti i festeggiamenti dei ragazzi di Stefano Pioli. Tra questi c’è Davideche nella concitazione del momento hato il terzoverso i pochi sostenitori nerazzurri presenti. Bravo… vediamo alla….🤡🤡🤡 pic.twitter.com/meHhf11r9C — Alessandro (@Alessandro9972) October 18, 2020

