Inter, la situazione dei positivi: oggi tampone a Radu, domani Young (Di domenica 18 ottobre 2020) Incassata la sconfitta nel derby l'Inter ora lavora per recuperare i giocatori positivi al coronavirus. La situazione. Con la notizia della negatività di Radja Nainggolan, ora l'Inter registra solo quattro positività al coronavirus fra i propri giocatori. Come riporta Gazzetta dello Sport, oggi decorrono i termini di isolamento di Ionut Radu che verrà sottoposto ad un nuovo tampone. Stessa procedura per Ashley Young, che si sottoporrà al test nella giornata di domani. Per quanto riguarda Roberto Gagliardini, il giocatore ieri è risultato ancora positivo e quindi il test sarà ripetuto nei prossimi giorni. Infine continua il periodo di isolamento in Slovacchia di Milan ...

