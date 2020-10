Insegnante decapitato a Parigi, la Francia scende in piazza: “Je suis Prof” | FOTO (Di domenica 18 ottobre 2020) Insegnante decapitato a Parigi, Francia in piazza: “Je suis Prof” FOTO La Francia scende in piazza per ricordare e chiedere giustizia per Samuel Paty, l’Insegnante di scuola media decapitato qualche giorno fa a Parigi da Abdoullakh A., 18enne islamico radicalizzato di origine cecena, per aver mostrato una vignetta di Maometto durante una lezione sulla libertà di espressione. Così oggi, domenica 18 ottobre 2020, in molte città ( fra cui Parigi, Lione, Tolosa, Nantes, Lille, Marsiglia, Bordeaux) moltissime persone hanno sfilato con cartelli e slogan come “Je suis Prof”, ... Leggi su tpi (Di domenica 18 ottobre 2020)in: “JeProf”Lainper ricordare e chiedere giustizia per Samuel Paty, l’di scuola mediaqualche giorno fa ada Abdoullakh A., 18enne islamico radicalizzato di origine cecena, per aver mostrato una vignetta di Maometto durante una lezione sulla libertà di espressione. Così oggi, domenica 18 ottobre 2020, in molte città ( fra cui, Lione, Tolosa, Nantes, Lille, Marsiglia, Bordeaux) moltissime persone hanno sfilato con cartelli e slogan come “JeProf”, ...

matteorenzi : Si chiamava #SamuelPaty ed era un insegnante nelle scuole francesi. È stato ucciso da un estremista islamico, decap… - repubblica : Francia in piazza per l'insegnante decapitato - LegaSalvini : Incredibile. È emerso che la famiglia di Abdoullakh Anzorov, il 18enne che in Francia ha decapitato l’insegnante Sa… - biellabruna : RT @matteorenzi: Si chiamava #SamuelPaty ed era un insegnante nelle scuole francesi. È stato ucciso da un estremista islamico, decapitato.… - iolanda_pitti : RT @Claudio38748087: CERCASI URGENTEMENTE vip, giornalisti,opinionisti Boldriniani che SI INGINOCCHIANO per insegnante decapitato O DI LUI… -