Infortunio De Silvestri | problemi per il terzino del Bologna

(Di domenica 18 ottobre 2020) Nuovifisici per Lorenzo De: ildelcostretto al cambio nel corso della gara con il Sassuoloper Lorenzo Denel corso di-Sassuolo. Ilrossoblu è stato costretto al cambio intorno all’ora di gioco per un problema al ginocchio. Al suo posto dentro Mbaye. De, dunque, si trova costretto a fare i conti con l’ennesimodella sua carriera. Resta da stabilire l’entità del problema al ginocchio accusato dalex Torino e Lazio. Leggi su Calcionews24.com

Problema fisico per Lorenzo De Silvestri, costretto ad uscire dal campo al 66' di Bologna-Sassuolo, lunch match della quarta giornata di Serie A 2020/2021 in programma alle 12:30 di domenica.