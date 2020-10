Infortunio Alex Sandro, buone notizie per Pirlo: vicino il ritorno in campo (Di domenica 18 ottobre 2020) Infortunio Alex Sandro – Tanti gli indisponibili per Andrea Pirlo, che ieri a Crotone ha dovuto fare a meno di una grossa fetta di titolari. Ronaldo e Mckennie positivi al Covid, mentre De Ligt Ramsey e Alex Sandro infortunati. Proprio sul brasiliano arrivano le notizie più confortanti dalla Continassa che sembra sempre più vicino al ritorno in campo. Infortunio Alex Sandro, le ultimissime Il terzino brasiliano è fuori dall’inizio della stagione per una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia destra, che lo ha costretto a saltare diverse partite. Si pensava potesse tornare tra i convocati già ieri ma il ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 18 ottobre 2020)– Tanti gli indisponibili per Andrea, che ieri a Crotone ha dovuto fare a meno di una grossa fetta di titolari. Ronaldo e Mckennie positivi al Covid, mentre De Ligt Ramsey einfortunati. Proprio sul brasiliano arrivano lepiù confortanti dalla Continassa che sembra sempre piùalin, le ultimissime Il terzino brasiliano è fuori dall’inizio della stagione per una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia destra, che lo ha costretto a saltare diverse partite. Si pensava potesse tornare tra i convocati già ieri ma il ...

KSport24 : @SkySport Madonna vorrei vedere tutte le grandi squadre senza titolari che cazzo combinano, vediamo quando si infor… - boninisyzidanes : @triglione72 @ilCasa1976 @juventusfc L'anno dello scudetto #23 il concetto di Lippi era di giocare con tre centroca… - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ?? #Roma, infortunio per #Smalling ?? Condizioni e tempi di recupero ?? #LBDV #LeBombeDiVlad - lallo932 : @RGarinella @Alex_Cavasinni Secondo me l'infortunio c'è come si può vedere al minuto 6.40 di questo video… - RGarinella : @Alex_Cavasinni L’infortunio c’è. Domani ne sapremo di più, ma stando a quanto raccolto, non dovrebbe essere grave.… -