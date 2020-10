Influencer negazionista del CoronaVirus morto di Covid-19. Aveva detto: “Il virus è una bufala” (Di domenica 18 ottobre 2020) Oggi è morto a soli 33 anni un Influencer ucraino da 1 milione di followers che era diventato noto per il suo spirito negazionista e per aver affermato in più occasioni che “il virus è una bufala”. A dare la notizia è stato l’Huffington Post. Il suo nome è Dmitriy Stuzhuk ed era un esperto di fitness e promotore di una vita salutista, tanto da rifiutare l’uso della mascherina. Tuttavia, durante il ricovero in ospedale causa Covid-19 (preso durante un viaggio in Turchia), Stuzhuk ha postato sui social il suo mea culpa: “Voglio condividere come mi sono ammalato e mettere in guardia tutti. Ero uno che pensava che il Covid non esistesse, finché non mi sono infettato. Non ha vita breve! È pesante”. A pochi ... Leggi su biccy (Di domenica 18 ottobre 2020) Oggi èa soli 33 anni unucraino da 1 milione di followers che era diventato noto per il suo spiritoe per aver affermato in più occasioni che “ilè una bufala”. A dare la notizia è stato l’Huffington Post. Il suo nome è Dmitriy Stuzhuk ed era un esperto di fitness e promotore di una vita salutista, tanto da rifiutare l’uso della mascherina. Tuttavia, durante il ricovero in ospedale causa-19 (preso durante un viaggio in Turchia), Stuzhuk ha postato sui social il suo mea culpa: “Voglio condividere come mi sono ammalato e mettere in guardia tutti. Ero uno che pensava che ilnon esistesse, finché non mi sono infettato. Non ha vita breve! È pesante”. A pochi ...

