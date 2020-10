In Bolivia ci sono le elezioni (Di domenica 18 ottobre 2020) Arrivano a un anno dalle proteste che costrinsero Evo Morales alle dimissioni e alla fuga, ma il candidato favorito, per ora, è un suo ex ministro Leggi su ilpost (Di domenica 18 ottobre 2020) Arrivano a un anno dalle proteste che costrinsero Evo Morales alle dimissioni e alla fuga, ma il candidato favorito, per ora, è un suo ex ministro

