Ilaria Capua | ' Il vaccino non sarà la soluzione | bisogna toglierselo dalla testa'

(Di domenica 18 ottobre 2020) Nessuna illusione ma piedi in terra: "Ilnon; la". Sono le parole di, direttrice dell'One Health Center of Excellence dell'...

Corriere : Ilaria Capua: «Covid, ecco le (poche) regole per proteggerci» - LaStampa : La virologa Ilaria Capua: “La mascherina va tenuta sempre anche dentro le classi e negli uffici” - fanpage : Ilaria Capua: 'Evitate le feste con centinaia di invitati' - soteros1 : RT @andiamoviaora: #Laveterinaria Questa parla ancora e praticamente dice che noi siamo deficienti. Ma roba da pazzi, cosa siamo costretti… - R9Mancini : RT @aldoceccarelli: #Covid, ??@ilariacapua? : ' #Vaccino non sarà soluzione' -

Ultime Notizie dalla rete : Ilaria Capua

«Pensare che arrivi il vaccino per svalicare l'inverno è una illusione». A dirlo è la virologa Ilaria Capua, direttore dell'One Health Center of ...Domenica In, anticipazioni e ospiti 18 ottobre: nel talk su Ballando con le Stelle, gli auguri ballerini da parte di Costantino e Alessandra Mussolini.