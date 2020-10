IL SEGRETO | anticipazioni puntata di lunedì 19 ottobre 2020

(Di domenica 18 ottobre 2020)de Ildi lunedì 19:Leggi anche: BEAUTIFUL,di lunedì 19 e martedì 20Don Ignacio riesce finalmente a parlare con Pablo di sua madre e gli promette di aiutarlo a cercarla. Proprio quando la serenità sembrava essere stata ritrovata, giunge però a sorpresa la notizia di un nuovo malore di Manuela: la donna deve essere portata in ospedale d’urgenza! Dopo che Marcela ha confermato tutto a Matias, ora tra di loro la situazione è critica. Il ragazzo è distrutto dal tradimento e irrompe a La Habana in cerca di un rabbioso chiarimento con Tomas. Nel frattempo, in casa Mirañar, le pazzie di Onesimo hanno ...

redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni La #trama di #domani, #19ottobre - zazoomblog : Anticipazioni Il Segreto venerdì 23 ottobre 2020 - #Anticipazioni #Segreto #venerdì - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 16 ottobre 2020 - infoitcultura : Il Segreto, anticipazioni 16 ottobre: il coraggio di Marta - infoitcultura : Beautiful, Una vita e Il segreto: anticipazioni 16 ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : SEGRETO anticipazioni

Tornano come sempre le nostre anticipazioni de Il segreto: che cosa succederà nella puntata in onda domani 19 ottobre 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Puente Viejo e che c ...Una new entry con il volto conosciuto al pubblico di Canale 5 animerà le puntate de Il Segreto in onda da domenica 18 a venerdì 23 ottobre. L’attore Gonzalo Trujillo, noto per il ruolo del commissario ...